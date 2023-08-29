أدى قصف صاروخي اسرائيلي إلى خروج مطار حلب عن الخدمة للمرة الرابعة هذا العام. وأعلنت المؤسسة العامة للطيران المدني في وزارة النقل السورية عن تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطار حلب الدولي «قدوما ومغادرة» لتصبح عبر مطاري دمشق واللاذقية.



وكانت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نقلت عن مصدر عسكري في وقت سابق أن القصف جرى فجر أمس «من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة».



بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الانسان أن القصف تم بـ 3 صواريخ إسرائيلية على الأقل استهدف أحدها مطار حلب الدولي وآخران استهدفا مطار النيرب العسكري المجاور، ما أدى الى خروج مطار حلب عن الخدمة وهذه المرة الرابعة التي يخرج فيها المطار عن الخدمة هذا العام، بحسب المرصد الذي كشف عن أنه جرى تدمير مستودعين للإيرانيين في مطار النيرب العسكري. وقال ان نحو 22 طائرة مروحية كانت تغادر مطار النيرب العسكري باتجاه شرق سورية.