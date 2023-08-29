بعد موسم للنسيان أدى إلى معاقبته بحسم 10 نقاط من رصيده بسبب التلاعب في البيانات المالية ثم حرمانه من المشاركة في «كونفرنس ليغ»، اعتقد يوفنتوس أنه استعاد شيئا من الزمن الجميل بفوزه المقنع على أرض أودينيزي (3-0)، لكنه عاد إلى واقعه المرير بتعادله أمام ضيفه بولونيا 1-1 في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي التي شهدت فوز نابولي حامل اللقب.



وظهر فريق المدرب ماسيميليانو أليغري بصورة واعدة خلال المرحلة الأولى من الموسم الجديد بفوزه خارج الديار على أودينيزي بثلاثية نظيفة لفيديريكو كييزا والصربي دوشان فلاهوفيتش والفرنسي أدريان رابيو.



وأمل فريق «السيدة العجوز» تأكيد هذه البداية القوية على حساب بولونيا على ملعبه «أليانز ستاديوم»، لكن كاد ينتهي به الأمر بخسارة أولى على أرضه أمام منافسه منذ براير 2011 (0-2) لولا فلاهوفيتش الذي أنقذه بهدف التعادل في الدقيقة 80. وبدا بولونيا في طريقه لانتصار نادر على أرض عملاق تورينو وتعويض الخسارة الافتتاحية أمام ميلان 0-2، وذلك بعدما تقدم منذ الدقيقة 26 عبر الأسكتلندي لويس فيرغوسون بعد تمريرة من الهولندي جوشوا زيركزي.



وفي ظهوره الأول هذا الموسم على ملعبه «دييغو أرماندو مارادونا»، خرج البطل نابولي منتصرا على ساسوولو 2-0، ليحقق بذلك فوزه الثاني في مباراتين.



وبدأ نابولي حملة الدفاع عن اللقب، الذي أحرزه بعد ثلاثة عقود من الانتظار، بقوة من خلال فوزه افتتاحا على مضيفه العائد مجددا بين الكبار فروزينوني 3-1 بفضل ثنائية لهدافه النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي كان على الموعد بتسجيله الهدف الأول من ركلة جزاء انتزعها ماتيو بوليتانو (16).



وشهدت الدقيقة 61 دخول الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي غاب عن المرحلة الأولى بسبب إصابة طفيفة.



وسرعان ما ترك «كفارا» بصمته على المباراة بتمريره كرة الهدف الثاني الذي سجله جوفاني دي لورنتسو بعد أقل من 3 دقائق على دخول النجم الجورجي (64).



ورغم أن الموسم مازال في بدايته، يجد المدرب ماوريتسيو ساري نفسه تحت الضغط بعد خسارة ثانية تواليا للاتسيو وصيف البطل، وهذه المرة على أرضه ضد العائد جنوى بهدف سجله ماتيو ريتيغي منذ الدقيقة 16. وخسر لاتسيو مباراته الافتتاحية على أرض ليتشي 1-2، ليجد نفسه في وضع لا يحسد عليه قبل اختبارين شاقين ضد نابولي ويوفنتوس تواليا خارج الديار.



خسارة فالنسيا



مني فالنسيا بخسارة أولى بهدف قاتل على أرضه أمام أوساسونا 1-2 في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



كما تمكن أتلتيك بلباو من قلب الطاولة على ريال بيتيس من تأخر 0-2 إلى فوز 4-2.