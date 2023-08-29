قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن الإعصار فرانكلين زادت قوته إلى الفئة الثالثة من الأعاصير، ليصبح بذلك أول إعصار كبير في المحيط الأطلسي لموسم 2023.



وأضاف المركز ومقره ميامي أن فرانكلين يتجه من جنوب غربي برمودا وهو محمل برياح تقترب سرعتها القصوى من 185 كيلومترا في الساعة.



في السياق، أعلن المركز اشتداد قوة العاصفة المدارية «إيداليا» في منطقة الكاريبي أمس حاملة معها الرياح والأمطار إلى المكسيك، فيما توقع خبراء الأرصاد بأنها ستصبح إعصارا قبل وصولها إلى فلوريدا غدا.



وستمر العاصفة، التي يستبعد أن تضرب البر، في المكسيك عبر غرب كوبا وخليج المكسيك قبل وصولها إلى شمال غرب فلوريدا.



وحذر المركز من أن إيداليا «تشتد قوة مع اقترابها من كوبا» وستؤدي إلى «تفاقم خطر وقوع عاصفة تشكل تهديدا لحياة السكان وإلى رياح بقوة أعاصير على أجزاء من ساحل فلوريدا الغربي ومنطقة شمال غرب فلوريدا».