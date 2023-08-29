منصور السلطان



تعرض عدد من رجال المباحث لجروح قطعية بسبب هجوم كلاب شرسة عليهم، أطلقها شخص مقيم بصورة غير قانونية خلال محاولتهم ضبط مواطن مطلوب على ذمة قضايا جنائية في منطقة الصليبية.



وفي التفاصيل، كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء»، أن معلومات وردت الى رجال المباحث تفيد بأن مواطنا مطلوبا على ذمة قضايا جنائية يختبئ في منزل صديقه في منطقة الصليبية، وبعد التأكد من المعلومات توجه رجال المباحث إلى المنزل في منطقة الصليبية وبعد طرق الباب خرج شخص معه عدد من الكلاب البوليسية، وخلال الطلب منه تسليم المواطن المطلوب، أطلق الكلاب على رجال المباحث الذين تعرضوا لعدة جروح فتم طلب رجال دوريات الإسناد الذين استطاعوا السيطرة على الوضع وضبط المواطن المطلوب وصديقه المقيم بصورة غير قانونية وإحالتهما إلى الجهات المختصة.



هذا، وتم تسجيل قضية ضد صديق المواطن وحجزه في المخفر.