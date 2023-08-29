عبدالله قنيص



بتوجيه من محقق مخفر شرطة أبو فطيرة، تم احتجاز مقاول سوري لحين انتهاء التحقيقات في قضية سقوط وافدين من الطابق الثالث من مبنى قيد الإنشاء في منطقة مبارك الكبير، وهو ما تسبب في وفاة أحد العاملين على الفور وإصابة الآخر بكسور خطيرة ونقل بين الحياة والموت إلى مستشفى العدان وأودع الإنعاش.



وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت عصر امس الأول بلاغا عن سقوط من علو بمنطقة مبارك الكبير ولدى انتقال رجال الأمن تبين أن وافدين سوريين «عاملي بناء» كانا يعملان على سقالة وسقطت بهما فتوفي أحدهما وأصيب الآخر بجروح وكسور خطيرة.