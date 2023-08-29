عقد مجلس الجامعات الحكومية اليوم الثلاثاء، اجتماعه الرابع للعام 2023 برئاسة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالإنابة رئيس مجلس الجامعات الحكومية د. جاسم الأستاذ وبحضور أعضاء المجلس.

وقال الأمين العام للجامعات الحكومية د.عادل المانع في تصريح صحافي، عقب الاجتماع إن المجلس ناقش تصورات المرحلة المقبلة المتعلقة بإدارة وتشغيل جامعة عبدالله السالم والمقرر بدء الدراسة فيها 17 سبتمبر المقبل.

وأضاف أن المجلس اطلع على آخر ما تم من أعمال في المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم كما بحث المشروع المقرر إقامته بالمحور الخدمي التابع لمدينة صباح الأحمد الخدمية والموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وأفاد بأنه تم اعتماد قرار مجلس جامعة الكويت بشأن اقتراح كلية الطب الخاص بقواعد التحويل للطلبة المسجلين في مركز العلوم الطبية في كليتي (طب الأسنان والصيدلة) إلى كلية الطب للعام الأكاديمي 2023 - 2024.