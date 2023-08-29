‏قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد صباح يوم الثلاثاء بتفقد أعمال لجان القبول في إدارة تدريب قوة الإطفاء العام وذلك للتأكد من مبدأ الشفافية في عملية سير اختبارات المتقدمين لدورات الإطفاء الجديدة وتطبيق كافة الشروط المعتمدة في عملية القبول وذلك لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لهذه الدورات.

‏وقد استمع الفريق المكراد إلى شرح مفصل عن آلية اختبارات المتقدمين لدورات ضباط الصف حيث تتم حالياً اختبارات الطول والوزن واللياقة البدنية والسباحة على حسب متطلبات كل تخصص للتأكد من قدرة المتقدمين وكفاءتهم باجتياز هذه الاختبارات .



‏هذا وتقدم الفريق خالد المكراد بالشكر والتقدير لجميع منتسبي إدارة تدريب قوة الإطفاء من ضباط وضباط صف على جهودهم المخلصة وعطائهم.

‏رافق سعادة الفريق في الجولة كل من نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة وتنمية الموارد البشرية بالإنابة اللواء جمال بدر ناصر ومدير إدارة تدريب قوة الإطفاء بالإنابة العميد محمد حمد عبدالله ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإنابة العقيد أحمد فهد حراس.