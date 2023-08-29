تنعى اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة أ.د.سامح مهران، الكاتبة الصحافية والناقدة الفنية الشابة رنا أبوالعلا، عضو هيئة تحرير نشرة المهرجان في دورته لهذا العام، والتي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء إثر تعرضها لحادث سير منذ عدة أيام، نقلت على إثره للمستشفى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك وتفارق الحياة عن عمر ناهز 29 عاما.



ونعى عدد كبير من المسرحيين والنقاد والصحافيين الناقدة الشابة رنا أبوالعلا، حيث سادت حالة من الحزن والأسى في الوسط الثقافي والمسرحي، حيث نعاها العديد من النقاد والمسرحيين بكلمات مؤثرة.



الناقدة الشابة الراحلة رنا أبوالعلا، كانت تمثل وجها مشرقا للحركة النقدية المسرحية، وهي من مواليد 8 أكتوبر 1994، رنا أبو العلا خريجة قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس، حصلت على دبلوم النقد الفني من المعهد العالي للنقد بأكاديمية الفنون عام 2020، وكانت طالبة بتمهيدي الماجستير من نفس المعهد، عملت رنا أبوالعلا في عدد من المجلات الفنية المتخصصة ومنها جريدة مسرحنا والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعملت سكرتير تحرير مجلة «نقد*نقد» النقدية المسرحية المتخصصة، نشر لها عشرات المقالات والمقاربات النقدية في الفنون البصرية، وشاركت بعشرات المقالات النقدية في نشرات المهرجانات المسرحية لعدة سنوات، منها: نشرة المهرجان القومي للمسرح المصري، ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.