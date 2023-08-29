رحب عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد نيكولاس ليونز بزيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الى المملكة المتحدة، تزامنا مع احتفال (مكتب الاستثمار الكويتي) في لندن بالذكرى الـ 70 لتأسيسه.

وقال اللورد ليونز في تصريح لـ «كونا» إن «الروابط القوية بين بلدينا لاتزال تسير قدما نحو مزيد من المتانة كما يتضح هذا من خلال الاحتفال بالذكرى الـ 70 لتأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن».



وأكد بهذه المناسبة أن «مكتب الاستثمار الكويتي» يستثمر عبر فرعه في العاصمة البريطانية في مختلف القطاعات، معتبرا أن الالتزام طويل الأمد من الجانب الكويتي تجاه المملكة المتحدة يظهر مدى قوة جاذبية لندن للمستثمرين العالميين ومكانها الفريد بين الأسواق الاقتصادية العالمية.



وأعرب اللورد ليونز عن تطلعه الكبير لمواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الكويت، لاسيما خلال زيارته المرتقبة الى البلاد في أكتوبر المقبل.