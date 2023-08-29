أعلنت جامعة عبدالله السالم عن الفترة الثانية للخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق في العام الدراسي 2023-2024 بالجامعة للطلبة الأجانب على نفقتهم الخاصة اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء حتى يوم الخميس الموافق 31 الجاري.

وأشارت الجامعة في بيان صحافي، إلى أن اجتياز اختبارات القبول أو ما يعادلها من اختبارات IELTS, TOEFL, SAT, Accuplacer شرط أساسي، مشيرة إلى أن رسوم تسجيل المقررات هي 100 دينار للوحدة (الساعة الدراسية).

وأوضحت أنه سيتم قبول الطلبة الأجانب وفقاً للنسب الدنيا لقبول الطلبة الكويتيين في كل تخصص، وستتم المفاضلة بين المتقدمين وفقاً للمعدل التفاضلي.