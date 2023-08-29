النصرالله: تنظيم دورات تدريبية لتطوير نظم العلاقات العامة للوصول برسالة مكتب الشهيد لأكبر شريحة ممكنة

دارين العلي



وقع مكتب الشهيد بروتوكول تعاون مع جمعية العلاقات العامة الكويتية لتنمية مهارات موظفي العلاقات العامة في المكتب ونشر التوعية المجتمعية عن أنشطة مكتب الشهيد وإنجازاته وتبادل الخبرات المهنية مع الجمعية.



وقال مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان إن تحقيق التميز في برامج العلاقات العامة سيسهم في تعزيز التعامل مع الجمهور خاصة مع أسر الشهداء، ولكي يتم ذلك يجب أن يتم التعاون عبر قنوات مميزة وموثقة، بهدف دعم فعاليات المكتب الموسمية وفي مناسبات الأعياد الوطنية، وتم توقيع البروتوكول على أمل الاستفادة من خبرة الجمعية في التعامل مع الجمهور.



وشدد العوفان على أهمية التعاون بين مكتب الشهيد وجمعيات النفع العام لتبادل الخبرات، وتحقيق التنوع في التعامل واكتساب المهارات، سواء أكان ذلك عبر دورات تدريبية في أثناء الدوام الرسمي أو خارجه، ومن خلال الخبرات التي يستقيها المكتب من جمعيات النفع العام ما سيعود بالفائدة على الكوادر العاملة في مكتب الشهيد وحصولهم على مزيد من الخبرات.



وحول إمكانية التعاون مع جمعيات نفع عام أخرى، قال إن هذه الجمعيات تمثل خبرات جهات رسمية، ستتم الاستعانة بخبراتها لتحقيق التميز في أداء مهمتنا الأساسية، وهي تخليد الشهداء ورعاية أسرهم بأفضل الصور.



من جهته، قال رئيس جمعية العلاقات العامة جمال النصر الله إن دور الجمعية في البروتوكول يظهر من خلال التعامل التخصصي في دور العلاقات العامة، مشيرا إلى أن التعاون مع مكتب الشهيد جاء من أجل المساهمة في تطوير دور العلاقات العامة في توعية المجتمع بدور المكتب في تكريم الشهداء ورعاية أسرهم بالإضافة الى تنمية مهارات موظفي العلاقات العامة بالمكتب.



وأضاف النصر الله أن الجمعية تقدم دورات متخصصة في العلاقات العامة، والاستشارات لدراسة توجهات المجتمع ورد فعله تجاه كثير من الأمور، لافتا إلى أن رعاية أسر الشهداء شأن حساس، ويحتاج إلى مبادرات محددة في التعامل مع الأسر، ومجال تقديم الاستشارات لتلك الأسر، وتنظيم دورات في مجال تبادل الخبرات في تفاعلها مع العلاقات العامة.



وأوضح أن هذا البروتوكول الذي تم توقيعه مع مكتب الشهيد ليس الأول الذي يتم توقيعه مع مؤسسات في الدولة، سواء أكانت في القطاع الحكومي أو مع جمعيات النفع العام أو مع القطاع الخاص.



وبين أن الجمعية ستقوم بتزويد مكتب الشهيد بالمعلومات اللازمة في شأن كيفية إعداد البرامج من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشعب الكويتي ومن المقيمين على هذه الأرض، وإن الجمعية ستسهم في بيان دور العلاقات العامة عن طريق الإعلام والإعلان لإيصال فعاليات المكتب لجميع أهل الكويت، خاصة أن مكتب الشهيد، بمقارنته مع غيره من مكاتب الشهيد في دول أخرى، نجده متميزا في أمور كثيرة.



وذكر أن الجمعية ستسهم في إيصال رسالة مكتب الشهيد محليا وخارجيا إلى دول أخرى، خاصة أن الرسالة التي يقدمها مكتب الشهيد إيجابية وسامية.