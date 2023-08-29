أصدر محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون تعميما الى جميع البنوك المحلية بتمديد أوقات العمل بنظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات (كاسب) ونظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات، ساعة إضافية ثانية بنهاية يوم العمل بداية من الرابع من سبتمبر المقبل.



وقال البنك في بيان صحافي اليوم الثلاثاء إن التعميم يأتي في إطار مساعي «المركزي» نحو تطوير العمل في القطاع المصرفي والارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية وتعزيز كفاءة نظم المدفوعات أحد أهم الركائز الأساسية في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في الكويت.



وذكر أن القرار جاء كذلك في ضوء أدوار ومسؤوليات البنك في تطوير نظم المدفوعات مع ضمان سلامة وأمن المعاملات المالية وباعتبار البنك المركزي مالكا ومشغلا ومنظما للبنية التحتية لنظم المدفوعات الوطنية.



وأكد البيان أن «المركزي» يهدف الى تعزيز جودة الخدمات المالية المقدمة للجمهور بما يلبي احتياجات الشرائح المتعددة في المجتمع وكذلك خدمة جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن الأنظمة المذكورة قد خضعت لفترة تمديد تجريبية لمدة ساعة في نهاية يوم العمل منذ تاريخ الثامن من مايو الماضي.



وأوضح أن قرار التمديد بساعة إضافية ثانية جاء بناء على دراسة لحاجة السوق ودراسة لعدد العمليات والشيكات التي تم تنفيذها خلال فترة التمديد التجريبية.



وأشار الى أن ساعات عمل الأنظمة أصبحت من الساعة السابعة صباحا حتى الرابعة والربع مساء لنظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات ومن الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف مساء لنظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات اعتبارا من الرابع من سبتمبر المقبل.