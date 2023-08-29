ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية عصر اليوم الثلاثاء يفيد باندلاع حريق في عمارة مكونة من 10 أدوار بمنطقة المهبولة.

‏وأوضحت الإدارة أن العمليات المركزية وجهت فرق إطفاء من مركزي المنقف والفحيحيل إلى موقع البلاغ، وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في شقة بالدور الثالث ويوجد أشخاص محتجزون، وعلى الفور تم إنقاذ الأشخاص المحتجزين وإخلاء العمارة من جميع السكان والسيطرة على الحريق وإخماده.

‏وقد أسفر الحريق عن عدد من حالات الاختناق لأشخاص من سكان العمارة وتم تسليمهم للطوارئ الطبية.