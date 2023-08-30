رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الإيقاف عن سريلانكا، بعد تلقيه تعهدات بعدم حصول تدخل سياسي في عمل الاتحاد المحلي، بحسب ما قال الأخير أمس.



وقال الاتحاد السريلانكي، انه تلقى رسالة من «فيفا» تزيل الحظر المفروض منذ يناير الماضي.



وأشار «فيفا» في رسالته، إلى أنه أحيط علما بالجهود لإجراء انتخابات جديدة الشهر المقبل وضمانات من وزارة الرياضة بالسماح للاتحاد بالعمل دون تدخل حكومي.



وقال مجلس إدارة الاتحاد المحلي «سيتابع فيفا والاتحاد الآسيوي مراقبة الوضع حتى الانتخابات في 29 سبتمبر 2023».



ويحتل المنتخب السريلانكي المركز 204 في التصنيف العالمي ولم يتأهل في تاريخه إلى نهائيات كاس العالم.



كما أوقف الاتحاد الدولي للرغبي سريلانكا في مايو بعد تدخل سياسي مزعوم في إدارة اللعبة.