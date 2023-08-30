حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش عودة موفقة الى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس التي غاب عنها العام الماضي لرفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بفوزه السهل على الفرنسي ألكسندر مولر 6-0 و6-2 و6-3 في الدور الأول، ضامنا بذلك عودته الى صدارة التصنيف.



وبمجرد تأهله الى الدور الثاني حيث يلتقي الإسباني برنابي ساباتا ميراليس، استعاد الصربي صدارة تصنيف رابطة المحترفين من الإسباني كارلوس ألكاراز الذي استفاد العام الماضي من غياب ديوكوفيتش عن آخر البطولات الأربع الكبرى كي يتوج بطلا.



وكان النرويجي كاسبر رونه المصنف رابعا أبرز الضحايا بخسارته أمام الاسباني روبرتو كارباييس بايينا المصنف 63 عالميا 3-6،6-4،3-6،2-6 في ساعتين و42 دقيقة. وتجاوز اليونــاني ستيفـــــانوس تسيتسيباس عقبة الدور الأول الذي سقط فيه الموسم الماضي، بفوز المصنف سابعا على الكندي ميلوش راونيتش 6-2 و6-3 و6-4، ليلتقي السويسري دومينيك ستريكر.



واستهلت المصنفة أولى عند السيدات البولندية ايغا شفيونتيك حملة الدفاع عن لقبها بفوز سهل على السويدية ريبيكا بيترسون 6-0 و6-1.



تلتقي الپولندية، الباحثة عن لقب كبير خامس، في الدور الثاني مع الاسترالية داريا سافيل.



وفي حين تبدو الأدوار القليلة المقبلة سهلة نسبيا، ستواجه شفيونتيك لاحقا مسارا صعبا لتحقيق اللقب، إذ قد تلتقي في ربع النهائي مع الاميركية كوكو غوف السادسة والفائزة على الألمانية لاورا سيغيموند 3-6 و6-2 و6-4، والكازخستانية ايلينا ريباكينا في المربع الاخير وسابالينكا في النهائي.



وودعت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة ثامنة عالميا من الدور الاول بسقوطها أمام الاسبانية ريبيكا ماساروفا المصنفة الـ 71 بمجموعتين 4-6 و4-6.