قال مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، بعد الفوز بسباعية نظيفة على مضيفه رايو فايكانو ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، إن ريال مدريد وبرشلونة «أفضل من البقية» في المسابقة، موضحا أن فريقه ينافس «كي يكون حاضرا عندما يخفقان».



وفي تصريحات بعد المباراة، أضاف سيميوني «أعجبني حقا التعاطي العام من جانب المجموعة، مررنا بمثل هذه النتيجة (0-3) في الشوط الأول مع إسبانيول الموسم الماضي، وتمكن إسبانيول من التقدم وتعادل معنا (3-3). استطعنا التعلم من تلك المباراة».



وتابع: «لدينا فريق تنافسي وقوي، هذا ما يجعلني أكثر سعادة، لاسيما رد فعل اللاعبين الـ 16، أنا واثق للغاية من المجموعة، علينا أن نخرج أفضل ما لدينا».



وقال المدرب الأرجنتيني: «لقد فهمنا مسار المباراة بشكل جيد للغاية، لقد منحتنا بداية المباراة بالفعل إمكانية العثور على الأماكن التي اعتقدنا أننا يمكن أن نستغلها بشكل جيد لإلحاق الضرر بالمنافس، لقد وجدناها، وعملنا بشكل جيد للغاية على الهجمات المرتدة». وأضاف: «آمل أن نتمكن من الحفاظ على هذا النوع من الأداء، لأن الفريق في حالة جيدة».



وأنهى «الأتلتي» الشوط الأول من المباراة متقدما بـ 3 أهداف سجلها أنطوان غريزمان وممفيس ديباي وناهويل مولينا في الدقائق 2 و16 و36.



وفي الشوط الثاني أمطر أتلتيكو مدريد شباك رايو فايكانو بأربعة أهداف أخرى سجلها ألفارو موراتا (هدفان) في الدقيقتين 73 و84 وأنخيل كوريا وماركوس لورينتي في الدقيقتين 79 و86.



وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد بذلك إلى 7 نقاط ليقفز إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر ريال مدريد وبفارق الأهداف فقط أمام جيرونا وبرشلونة.



بينما تجمد رصيد رايو فايكانو عند 6 نقاط وتراجع إلى المركز الثامن، حيث تلقى الهزيمة الثقيلة بعد انتصارين متتاليين في بداية مشواره.



وفي مباراة سبقتها، سجل خيتافي انتصاره الأول في المسابقة بعدما تغلب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف سجله بورخا مايورال من ضربة جزاء (84).