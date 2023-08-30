

رفض نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم عرضا من نادي باريس سان جرمان الفرنسي للتعاقد مع المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني مقابل 80 مليون يورو، حسبما أفادت شبكة «سكاي» التلفزيونية. وأوضح التقرير أن المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت ماركوس كورشه أبلغ سان جرمان برفض العرض.



وكانت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية أشارت الاثنين، إلى أن باريس يجهز عرضا آخر لتقديمه إلى آينتراخت للتعاقد مع مواني.



وأشارت الصحيفة إلى أن سان جرمان سيعرض على النادي الألماني التعاقد مع مواني مقابل حصول آينتراخت على 70 مليون يورو إضافة إلى انتقال اللاعب هوغو إيكيتيكي (21 عاما) إلى صفوف الفريق الألماني. وأشارت تقارير إلى أن مواني (24 عاما) نفسه وافق قبل أسابيع على الانتقال لباريس سان جرمان بعقد يمتد خمسة أعوام.



ويتطلع سان جرمان إلى إنهاء الصفقة وضم اللاعب الفرنسي الدولي قبل غلق باب الانتقالات يوم الجمعة المقبل.



ويمتد عقد كولو مواني مع آينتراخت حتى 30 يونيو 2027، وتشير تقارير إلى أن آينتراخت يرغب في وصول قيمة الصفقة إلى 100 مليون يورو على الأقل.