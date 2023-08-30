ضم نادي فولام الإنجليزي المدافع البلجيكي تيموتي كاستاني من مواطنه ليستر سيتي الهابط الى المستوى الثاني «تشامبيونشيب»، وفق ما أعلن النادي اللندني أمس.



وأفاد فولام بأن ابن الـ 27 عاما وقع عقدا حتى 2027، مع خيار التمديد لعام إضافي، في صفقة قدرت بـ 15 مليون جنيه استرليني. وأمضى كاستاني الذي خاض 33 مباراة بقميص المنتخب البلجيكي حتى الآن ثلاثة مواسم في صفوف ليستر الذي غادر في مايو الدوري الممتاز.



ونقلت قناة فولام عن لاعب أتالانتا الإيطالي السابق قوله «شعوري جيد. كانت نافذة انتقالات طويلة (عليه شخصيا)، لكني هنا أخيرا، وأنا سعيد بوجودي هنا».



وتابع: «إنه ارتياح كبير. تحدثت مع المدرب (البرتغالي ماركو سيلفا) وأتطلع بفارغ الصبر لبدء التمارين واللعب».



وقد يبدأ البلجيكي مشواره مع فريقه الجديد السبت حين يتواجه فولام على أرضه مع مان سيتي حامل اللقب.