الجانبان تطلعا إلى مزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة بما يسهم في تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية

ريشي سوناك: علاقات تاريخية تجمع البلدين وممتدة لأكثر من 100 عام ونتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك

قام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ظهر امس بزيارة إلى ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة، وذلك في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة البريطانية لندن.

هذا، وقد حمله سموه في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا متانة العلاقات التاريخية والممتدة لأكثر من 100 عام بين البلدين الصديقين، كما أعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين الكويت والمملكة المتحدة.

وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات المميزة بين الكويت والمملكة المتحدة الصديقة في المجالات كافة بما يعكس عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين والبلدين الصديقين، كما تم التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وساد الاجتماع جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة في مشهد جسد تطلع الجانبين لمزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة، بما يسهم في تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية وفتح آفاق أرحب للتعاون بين الكويت والمملكة المتحدة الصديقة.

وقد رافق سموه في اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق.