بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة ريشي سوناك، تم في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة البريطانية لندن التوقيع على مذكرة تفاهم للشراكة الاستثمارية بين الكويت والمملكة المتحدة الصديقة.

ووقع الاتفاقية عن حكومة الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، وعن حكومة المملكة المتحدة وزير الاستثمار اللورد دومينيك جونسون.

حضر توقيع الاتفاقية وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، والمستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال ذياب، ونائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد، وسفيرنا لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية بدر العوضي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي.