ناصر العنزي

انفرد الكويت بصدارة دوري «زين» الممتاز مؤقتا بعد تغلبه على كاظمة 5-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب عبدالله الخليفة في الجولة الثانية ليرفع رصيده إلى 6 نقاط وبقي الخاسر على نقطة واحدة، وسجل أهداف الفائز محمد مرهون (3) وأحمد الظفيري (46 و49) وعلي حسين (47) ومحمد فريح(88)، فيما سجل للخاسر نواف الخالدي (8) وناصر لافي (12) واحتسب الحكم 7 دقائق وقتا إضافيا في الشوط الأول.

وتسبب لاعب كاظمة البديل ضاري الرقم في خسارة فريقه القاسية بسبب تهوره وحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة بعد دخول عنيف على رضا هاني وفريقه متقدم بهدفين، وبعدها سيطر الكويت على المباراة وسجل أهدافه تباعا.

وفي الشوط الثاني صمد كاظمة بنقصه العددي فيما أضاع لاعبو الكويت فرصا محققة حتى الدقيقة 88 عندما سجل البديل محمد فريح الهدف الخامس.

إلى ذلك، تتواصل اليوم المنافسة في الدوري، حيث يستضيف في الأولى السالمية (بلا رصيد من النقاط) نظيره النصر (نقطة واحدة)، وذلك على ستاد جابر، ثم يلتقي في الثانية القادسية برصيد نقطة واحدة مع الجهراء بلا نقاط، وذلك على ملعب علي صباح السالم بنادي النصر.

ففي مباراة السالمية والنصر، يسعى «السماوي» إلى تعويض خسارته من العربي 3-2 في الجولة الماضية بعدما أغفل مدافعوه عن مهاجمي الخصم، وتحديدا المغربي حمزة خابا الذي سجل «هاتريك»، لذلك فإن المدرب د.محمد المشعان الذي صرح بعد اللقاء بأن المباراة «سرقت» من فريقه سيعالج أخطاءه، فيما سيغيب عن الفريق مدافعه فهد المجمد الذي تلقى بطاقة حمراء في المباراة الماضية.

أما النصر، فقد كان يستحق الفوز في مباراته الاستهلالية مع كاظمة التي انتهت بالتعادل (3-3)، إلا أنه خرج بنقطة واحدة، حيث كان هجومه أفضل حالا من دفاعه.

أما في المواجهة الثانية، فإن القادسية مطالب بتحقيق الفوز بعدما تعثر، بالتعادل أمام خيطان الوافد الجديد، ويعتمد مدرب «الأصفر» محمد إبراهيم على مجموعة من لاعبي الخبرة بقيادة بدر المطوع لتنفيذ ما يريده منهم.

أما الجهراء الذي يفتقد ميزة اللعب على ملعبه بسبب عمليات الصيانة، فقد وضعته القرعة في مواجهة أخرى صعبة اليوم بعدما خسر أولى مبارياته أمام الكويت حامل اللقب.