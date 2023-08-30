يعقوب العوضي



تغادر بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد إلى سلوفينيا اليوم للدخول في معسكر خارجي يستمر حتى 17 سبتمبر يخوض خلاله عدة مباريات ودية تجريبية، وذلك استعدادا للاستحقاقات المقبلة ممثلة دورة الألعاب الآسيوية في الصين من 24 سبتمبر حتى 5 أكتوبر المقبلين تعقبها تصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس في قطر من 18-28 أكتوبر المقبل ثم البطولة الآسيوية «تصفيات كاس العالم» في البحرين يناير 2024.



ويترأس الوفد أمين السر قايد العدواني وعضو مجلس الإدارة مبارك الديحاني، والجهاز الإداري بقيادة مدير المنتخبات فيصل صيوان ومدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي، والجهاز الفني بقيادة المدرب الجزائري سعيد حجازي ومساعده محمد مسعودان ومدرب اللياقة البدنية عصام اللحياني والمدرب أيمن الشيخ واخصائي العلاج الطبيعي مهدي البكوش واللاعبين: عبدالله الخميس، صالح الموسوي، مشعل الحربي، عبدالوهاب المزين، محمد العريان، محمد فاضل، محمد الهندال، عبدالعزيز سالمين، فواز الشمري، حيدر دشتي، سيف العدواني، فواز مبارك، عبدالعزيز نجم نصيب، فواز المشاري، عبدالعزيز الشمري، عبدالرحمن الشمري، عبدالعزيز ياسين، فواز الملا، محمد الصانع، يوسف ضايف، حسن صفر، محمد بويابس وفهد صلبوخ.



وقد بدأت استعدادات المنتخب الوطني محليا عبر تدريبات يومية على صالة الشهيد فهد الأحمد قبل 3 أسابيع ركز فيها المدرب سعيد حجازي على ترسيخ الانسجام والتفاهم بينه وبين اللاعبين بالإضافة إلى الجانب البدني وزيادة قوة التحمل وبعض الجمل التكتيكية.



وفي هذا السياق أشاد مدير المنتخبات فيصل صيوان بقدرات اللاعبين على تقديم المطلوب في الاستحقاقات المقبلة، وأكد أنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم.



كما أشاد بالتزام اللاعبين في التدريبات اليومية وحرصهم على تنفيذ توجيهات الجهازين الإداري والفني. وأكد أن الجميع يعمل على قدم وساق لإعداد الأزرق للمحافل الدولية المرتقبة، والتي تمثل انطلاقة جديدة لمنتخب اليد على المستوى الدولي.



وفي وقت سابق، أكد رئيس الاتحاد أحمد الشحومي، أن «الأزرق» لن يكون لقمة سائغة في فم المنافسين، وأن الجميع يبذل جهودا مضاعفة لإعادته إلى المنافسة على منصات التتويج المختلفة، مشيدا بتعاون الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية لتعاونهم في صنع حقبة تاريخية جديدة يمكن من خلالها تحقيق المطلوب والعودة إلى منصات التتويج في القارة الآسيوية.



«الشباب» و«الناشئين»



إلى ذلك، تواصلت تدريبات منتخبي الشباب والناشئين في معسكر مونتنيغرو، حيث يتواجد رئيس الاتحاد أحمد الشحومي للإشراف على سير خارطة الطريق الفنية المعنية ببناء المنتخبات الوطنية للمستقبل والحرص على خلق منتخبات قادرة على المنافسة في مختلف البطولات الدولية.



وكان الشحومي قد أولم للمنتخبين بعشاء مساء أمس الأول شمل جميع أعضاء المنتخب الفننين منهم والإداريين إلى جانب اللاعبين بهدف تعزيز الروح المعنوية وتقوية روابط الأخوة بين الجميع. وفي السياق ذاته، تتواصل استعدادات منتخبنا الوطني للأشبال لبطولة اتحاد اليد والمقررة في 2 سبتمبر في «أرينا مول» بمدينة صباح الأحمد البحرية، والتي سيقسم فيها المنتخب إلى ثلاثة أقسام: (أ)، (ب) و(ج)، حيث دعا الاتحاد الجميع لحضور البطولة والمقامة برعاية رئيس الاتحاد أحمد الشحومي.