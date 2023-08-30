هادي العنزي



واصل الجهاز الإداري لكرة السلة بالنادي العربي تعزيز صفوف الفريق الأول باللاعبين المحليين، قبل فترة كافية من انطلاق الموسم الرياضي 2023-2024، وذلك بضم الدولي السابق عبدالرحمن السهول قادما من القادسية.



وبدأ «الأخضر» تدريباته منتصف أغسطس الجاري، تحضيرا لبطولات «السلة» بقيادة المدرب الصربي ديغان كوميتش. وقد أبرم الجهاز الإداري لكرة السلة في العربي برئاسة عدنان أبل عددا من الصفقات المحلية، من بينها إبراهيم الشمري، وحسين الخباز، وحسن بورمية، وعبدالرحمن البلوشي، وعبدالله سالمين، وصقر عبدالرضا، وفهد توفيق، فضلا عن تجديد التعاقد مع محمد عناد، وخلف علي، وعادل مديد، وأحمد عناد، بالإضافة إلى التعاقد مع المحترف الأميركي كيندال داكس القادم من الأهلي الليبي، ويأمل «الأخضر» المنافسة على مركز متقدم في مختلف المسابقات المحلية.



ويتوقع أن ينطلق دوري الدمج لكرة السلة في النصف الثاني من أكتوبر المقبل، وذلك عوضا عن دوري الدرجتين المعمول به في المواسم السابقة، بسبب انسحاب ناديي الجهراء والشباب عن منافسات السن العام، بالإضافة إلى ناديي برقان والساحل الموسم الماضي، ما قلص عدد الفرق المشاركة إلى 9 فقط.