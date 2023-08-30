في إطار الرحلة التعليمية التي نظمتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) لطلاب المدارس الثانوية في جمهورية كوريا الجنوبية بهدف تعريفهم بعالم تكنولوجيا البيانات والذكاء الاصطناعي (STEM) بالتعاون مع المعهد الكوري لمعلومات العلوم والتكنولوجيا (KISTI)، أقيمت ورشة عمل في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت قدمتها صباح المدني من قسم علوم المعلومات بحضور مدير برنامج دعم العلوم والرياضيات بالوكالة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.أبرار الموسى.



وذكرت مدير برنامج دعم العلوم والرياضيات بالوكالة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.أبرار الموسى أن هذه الورشة هي استكمال لمشاريع البرنامج المقام في الرحلة العلمية التي استفاد منها طلبة المدارس الثانوية الكويتية، حيث تهدف الورشة الى توظيف المعرفة العلمية والتكنولوجية في مشروع المدن الذكية في الكويت.



بدورها، أشارت الأستاذة في قسم علوم المعلومات بكلية العلوم الحياتية صباح المدني الى أنه من خلال تمثيلها لجامعة الكويت في هذه الرحلة المقامة في جمهورية كوريا الجنوبية قدمت ورشة عمل في كلية العلوم الحياتية حول صناعة مدن ذكية تخدم المجتمع الكويتي، للمساهمة في حل المشكلات القائمة، على سبيل المثال، ارتفاع درجة الحرارة وازدحام الشوارع وإدارة النفايات وإعادة تدويرها والتي تنفذ في المدينة الذكية، كما تم التعريف بطبيعة العمل على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من خلال العالم الافتراضي، إلى جانب ما تم تقديمه من معلومات تكنولوجية خلال 5 ورش عمل للطلبة أثناء رحلة كوريا التعليمية.



وأضافت ان الورشة تهدف إلى استخدام المعلومات والتكنولوجيا التي تم شرحها خلال الرحلة في تخطيط وعمل مشروع حول مفهوم المدن الذكية في الكويت، وتعزيز العمل الجماعي والتفكير الابتكاري بين المشاركين، مع التركيز على جانب متميز من رؤية المدينة الذكية.



هذا، وقد تضمنت الرحلة سلسلة من ورش العمل وزيارات ميدانية والجلسات المصممة لتزويد الطلاب بفهم شامل لمختلف المواضيع المتعلقة بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.