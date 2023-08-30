الدوحة- فريد عبدالباقي



تلقى نادي الريان القطري صدمة قوية بإصابة الثنائي المحترف المغربي سفيان بوفال والإسباني رودريغو مورينو، وذلك قبل المواجهة المقبلة أمام الشمال في ختام الجولة الثالثة من الدوري القطري مساء السبت المقبل.



وأعلن الريان عن إصابة بوفال خلال لقاء قطر بالجولة الثانية بقطع كامل في وتر العضلة الخلفية اليمنى عقب خضوعه لفحوصات طبية في مستشفى سبيتار، ليغيب اللاعب عن الملاعب فترة تصل لـ 3 أشهر، ومما يهدد مشاركته مع منتخب بلاده عن منافسات كأس أمم أفريقيا العام المقبل في كوت ديفوار، كما تعرض المهاجم الإسباني رودريجو مورينو للإصابة في العضلة الخلفية ويخضع حاليا للمتابعة والعلاج اللازم تحت إشراف الجهاز الطبي، ومن المتوقع غيابه عن ناديه الريان فترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.



هذا، وكشفت مؤسسة دوري نجوم قطر QSL الستار عن منافسات بطولة كأس Ooredoo لكرة القدم للموسم الكروي 2023-2024، والتي ستنطلق في سبتمبر المقبل.



وتشهد النسخة الجديدة مواجهات نارية عقب سحب قرعة البطولة بمشاركة 12 ناديا تم توزيعها على مجموعتين، تضم الأولى: العربي والوكرة وقطر والأهلي وأم صلال ومعيذر، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية: الدحيل والسد والغرافة والمرخية والريان والشمال.