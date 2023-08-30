الإمارات تستضيف كأس السوبر لليد بين الأهلي والزمالك

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة تضم 26 لاعبا، استعدادا لخوض معسكر سبتمبر المقبل.



ويخوض منتخب مصر معسكرا خلال الفترة من 4 حتى 12 سبتمبر المقبل، على أن تتخلله مباراتان، الأولى مع إثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024، ومباراة تونس الودية.



وضمت قائمة المنتخب كلا من: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبوجبل في حراسة المرمى، محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكام وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم ومحمود مرعي وحسام عبدالمجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح في الدفاع، طارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش وإبراهيم عادل في الوسط، ومصطفى محمد ومحمد شريف وأسامة فيصل في الهجوم.



وتجاهل فيتوريا بذلك طلب الأهلي المقدم قبل أيام لاستثناء لاعبيه من المعسكر استنادا الى عدم أهمية المباراتين ونظرا لارتباط الفريق بمباراة السوبر الأفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري المقررة في 15 سبتمبر بالسعودية.



ورد فيتوريا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس على سؤال يتعلق بترك لاعبي الأهلي بعد مباراة إثيوبيا الأولى موضحا: «في المعسكر السابق تركنا 6 لاعبين بعد أول مباراة لاحتياج الأندية لهم، وهذا المعسكر إذا وجدنا أن ترك اللاعبين للأهلي لن يؤثر على المعسكر فلن نتردد في تلبية هذا المطلب».



وواصل فيتوريا: «صلاح لاعب مميز ولديه الخبرة الكافية لحسم اتجاهاته المستقبلية، كما لديه خبرة ولديه أشخاص يساعدونه على اتخاذ القرارات المناسبة ولن نتدخل في قراراته».



إلى ذلك، وفي بطولة كأس العالم للسلة رجال، نجح منتخب مصر في الحفاظ على حظوظه بالتأهل لأولمبياد باريس 2024 بتحقيق فوز كاسح على نظيره المكسيكي بنتيجة 100-72 في ختام دور المجموعات رافعا رصيده إلى 4 نقاط احتل بها المركز الثالث في مجموعته، ما يؤهله للانضمام لقائمة المنتخبات الـ 24 المشاركة في الملحق العالمي، والتي يتأهل منها 4 منتخبات فقط إلى الألعاب الأولمبية.



وسوف يلعب «الفراعنة» في الملحق في مجموعة تضم كلا من المكسيك والأردن وأحد منتخبي اليونان أو نيوزيلندا.



هذا، وقد أعلن عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بتسيير أعمال نادي الزمالك عن نجاح مفاوضات اللجنة مع مسؤولي الضرائب بخصوص تخفيض وجدولة مديونية القلعة البيضاء لدى مصلحة الضرائب وصرح: «الضرائب كانت تطالب الزمالك بمليار و200 مليون جنيه، ولكن بعد التفاوض تم تخفيض المبلغ إلى 400 مليون جنيه، وقد يتم تخفيضه مرة أخرى بفضل اللجنة الثلاثية الحالية، وفور الانتهاء من جدولة الأقساط مع الضرائب سيتم رفع الحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك»



وأضاف البناني: «تتم حاليا تنقية كشوف العضوية استعدادا لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد للزمالك».



من جهة اخرى، أعلن مسؤولو الاتحاد المصري لكرة اليد إقامة كأس السوبر المصري بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك يوم 9 ديسمبر المقبل على صالة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



ويشارك الأهلي في كأس السوبر بصفته بطل الدوري والكأس، بينما يلعب الزمالك بصفته وصيف بطل الدوري.



ويتحمل الاتحاد الإماراتي كافة تكاليف إقامة مباراة كأس السوبر، إضافة إلى قيمة الجائزة المالية التي سيحصل عليها البطل والوصيف.



جدير بالذكر أن الأهلي توج الموسم الماضي بألقاب دوري المحترفين وكأس مصر والسوبر الأفريقي، بينما نال الزمالك كأس السوبر المحلي وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.