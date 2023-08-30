بيروت ـ منصور شعبان



ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ملف النزوح السوري الجديد إلى لبنان، في اجتماع شهده السراي الكبير أمس، ضم وزير المهجرين عصام شرف الدين، والمدير العام للأمن العام بالانابة اللواء إلياس البيسري، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى.



ولفت، مع انعقاد هذا الاجتماع ما صرح به، كتابة، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار عبر منصة «اكس» كاشفا «علمنا مثل بقية المواطنين عبر وسائل الإعلام بتسلم الدولة اللبنانية الداتا الخاصة بالنازحين السوريين من المفوضية، كما علمنا وبالطريقة نفسها عن اجتماع عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا خصص للبحث في موضوع النزوح السوري الجديد إلى لبنان. وأمام هذه المواضيع الدقيقة والاستراتيجية، لماذا لا يدعو رئيس الحكومة اللجنة الوزارية المكلفة بإدارة ملف النزوح السوري بشكل رسمي لإطلاع المعنيين على المستجدات المتعلقة به؟ أيعقل أن تدار مواضيع حساسة ومصيرية بهذه الطريقة؟ ما الهدف؟».



وعقب اجتماع السراي، رأى الوزير شرف الدين «موضوع النزوح السوري الجديد الحاصل منذ ثلاثة أسابيع ظاهرة خطيرة جدا، لأن النازحين يدخلون من معابر غير شرعية، وتم الحديث في آلية ردع هذا الأمر بطريقة مدروسة».



وأضاف «في هذه الأثناء، نحن نتحدث عن فرض عقوبات وهذا الموضوع قيد الدرس. وتم الاتفاق على الاتصال بسورية أيضا على أعلى مستوى، وبما أن الموضوع أمني فإن اللواء البيسري يتولى إجراء هذه الاتصالات».