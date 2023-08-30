دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليابان امس إلى إظهار استقلاليتها عن واشنطن بالإفراج عن أصول طهران المجمدة في ظل عقوبات أميركية، قبل أن يعود ويقول إن الأموال الإيرانية المجمدة الوحيدة موجودة في كوريا الجنوبية.



وردا على سؤال من صحافي ياباني عن أموال مجمدة في اليابان تصل إلى 1.5 مليار دولار، قال رئيسي: «يجب على اليابان أن تتصرف بشكل مستقل عن الولايات المتحدة بالإفراج عن أموالنا المجمدة».



ثم بدا وكأن رئيسي يناقض نفسه، وقال: «يجب أن أوضح أن بنكنا المركزي قال في وقت سابق إن لدينا فقط أموالا مجمدة بغير وجه حق في كوريا الجنوبية، وجميع الأصول الأخرى في الخارج تحت تصرف البنك المركزي الإيراني».



وتوصلت طهران وواشنطن إلى اتفاق سيتم بموجبه إطلاق سراح خمسة أميركيين محتجزين في إيران مقابل أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية بـ 6 مليارات دولار.



سمحت إيران في العاشر من أغسطس الجاري لـ 4 أميركيين مسجونين بالانتقال من سجن إيفين بطهران إلى الإقامة الجبرية. وكان هناك أميركي خامس قيد الإقامة الجبرية في المنزل بالفعل.



من جهة أخرى، صرح وزير الهجرة الكندي مارك ميلر بأن بلاده سترفض منح الإقامة المؤقتة لوزير الصحة الإيراني السابق حسن هاشمي، مشيرا إلى سجل طهران في مجال حقوق الإنسان، وذلك بعد أنباء عن رصد هاشمي في مونتريال.



وقال ميلر في منشور على موقع إكس: «استنادا إلى تقييم لحقائق لفتت انتباهي في الآونة الأخيرة، مارست سلطتي بموجب المادة 22.1 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين لمنع هاشمي من الإقامة المؤقتة في كندا لأقصى مدة وهي 36 شهرا».



وتمنح المادة 22 من قانون الهجرة وحماية اللاجئين وزير الهجرة الكندي سلطة رفض الإقامة المؤقتة لأي مواطن أجنبي لمدة تصل إلى 3 سنوات.



وأضاف ميلر: «القرار نفسه، كما بلغناه للرجل، مرتبط بتجاهل إيران لحقوق الإنسان». ولم يكشف الوزير عن مكان هاشمي، وما إذا كان قد طلب الإقامة أو كيف تم إبلاغه بالخبر.



وأفادت إيران إنترناشونال، وهي قناة تلفزيونية إخبارية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا وتركز على الإيرانيين في الشتات، في وقت سابق من الشهر الجاري بأن هاشمي شوهد في مونتريال. واستشهدت بلقطات من مقطع فيديو ترويجي للسياحة في إقليم كيبيك.