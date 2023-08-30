تتضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، أسماء مهمة ذات تاريخ كبير في المسرح على مستوى المنطقة العربية والعالم.



وتضم اللجنة كلا من: المخرج المسرحي عصام السيد (رئيسا)، وتضم في عضويتها كلا من: أحمد كمال (مصر)، جهاد سعد (سورية)، عز الدين بونيت (المغرب)، جيلز فورمان (إنجلترا)، أسيموي ديبوراه كاوي (أوغندا)، رالوكا رادوليسكو (رومانيا).



عصام السيد



له نشاط متصل في مجالات المسرح المتعددة إخراجا وتدريبا ونقدا وتنظيرا وإداريا على مدار أكثر من خمسة وأربعين عاما، فقد أخرج ما يزيد على الستين عملا مسرحيا منذ عام 1981 وحتى الآن، في مسرح الدولة والقطاع الخاص، والتلفزيون، والثقافة الجماهيرية، والاحتفالات القومية، حاول من خلالها اتباع منهج إخراجي يستفيد من الظواهر المسرحية الشعبية المصرية في تزاوج مع المناهج الإخراجية العالمية، وقد حققت مسرحياته أهلا يا بكوات 1989، وداعا يا بكوات 1997، ذكي في الوزارة 2008، في بيتنا شبح 2012، اضحك لما تموت 2017، أعلى نسبة مشاهدة وأعلى الإيرادات حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة الثقافة.



أحمد كمال



ممثل ومدرب تمثيل، تخرج في كلية الآداب، جامعة القاهرة عام 1980. عاش رحلة بحث وتأمل لعالم الممثل على مدار خمسين عاما، ومن المسرح المدرسي إلى المسرح الجامعي إلى مسرح الثقافة الجماهيرية إلى مسارح البيت الفني للمسرح، وتزامن مع ما سبق مشاركته وتأسيسه لفرق مسرحية مستقلة، حيث أسس مع رفيق رحلته المخرج المسرحي ناصر عبد المنعم، فرقة مسرح الشارع 1976، وكانت تتبع في ذلك الوقت حزب التجمع الوطني، وكانت ظاهرة مسرحية فريدة، حيث كانت عروض الفرقة تتم في شوارع وميادين وأرصفة القاهرة والمحافظات، وشكل ذلك تحديات الأداء التمثيلي، وخبرة من النادر أن يحصل عليها الممثل، وشارك في تأسيس فرقة الورشة المسرحية تحت قيادة مؤسسها الأول.



جهاد سعد



ممثل ومخرج وكاتب سوري، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة - قسم الإخراج والتمثيل، وشارك في العديد دورات المسرح التدريبية في كل من أميركا وفرنسا وألمانيا، وشارك في مؤتمرات دولية كمؤتمر سان فرانسيسكو للمسرح بأمريكا، مؤتمر حضارات البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا، دورة إخراجية في كل من مسرح برلينر انساميل ومسرح دويتش تياتر بألمانيا، وقام بإخراج عرض نهاية الدورة المسرحية مع ممثلين من أنحاء مختلفة من العالم، وملتقى المسرحيين الأوروبيين في باريس، ومهرجان قرطاج المسرحي بتونس، ومهرجان الهور للفنون في باكستان.



عز الدين بونيت



حاصل على دكتوراه الدولة في الآداب تخصص المسرح والأنثروبولوجيا الثقافية ودبلوم تدريبي في إدارة الممثل، ودبلوم تدريبي في الإخراج المسرحي، وهو خبير مستشار في السياسات الثقاف، من إصداراته: الشخصية في المسرح المغربي بنيات وتجليات، عن منشورات جامعة ابن زهر 1992 مقدمات في الأدب والنقد عن منشورات حلول تربوية 1998 المسرح والدولة، منشورات المركز الدولي لدراسات الفرجة 2002 مداخل إلى الأدب وخطاباته، دار سوس للنشر والتوزيع 2015، له دراسات منشورة في عشرة كتب جماعية من منشورات المركز الدولي لدراسات الفرجة وجامعة عبد الملك السعدي.



جايلز فورمان



أحد المدربين الرائدين في التمثيل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وهو متخصص في النهج المنهجي للتمثيل، ولاسيما في تقنية Yat Malmgren Laban المعروفة باسم الراقص السويدي لتحليل الشخصية أو علم نفس الحركة. بدأ جايلز كممثل بعد أن تدرب في مركز الدراما بلندن، عمل جايلز كمدرب بالوكالة في مركز الدراما، لندن، أكاديمية الأداء المتحدة، طوكيو، معهد الممثلين في مايوركا، منتدى السينما، برلين، التعليم الإبداعي، سيتى ليت بلندن، نودا، مهرجان بولا الدولي للمسرح، كرواتيا، المهرجان الدولي لصنع المسرح أثينا، اليونان، حصل مؤخرا على جائزة (سعر خاص) في حفل توزيع جوائز الأفلام السويسرية لعام 2023 تقديرا لمساهمته في الصناعة السويسرية.



أسيموي ديبوراه كاوي



كاتبة مسرحية حائزة على جوائز ومنتجة وفنانة مؤدية، وحاليا، المدير الفني المنتج لمؤسسة تيبير للفنون، والمدير الفني لمهرجان كمبالا الدولي للمسرح، عملت مع معهد صن دانس لبرامج المسرح، قسمت وقتها بين مدينة نيويورك ومدن مختلفة في شرق إفريقيا، وقادت مبادرة صن دانس شرق أفريقيا، حصلت كاوي على دبلومة في الموسيقى والرقص والدراما، ودرجة الماجستير في الفنون الجميلة وفي الكتابة للأداء من معهد كاليفورنيا للفنون، تشمل مسرحيات السيدة أسيموي الأخيرة: التلال الحمراء، والعالم المنسي، هل يعرفون أنه الكريسماس؟، أرض الميعاد، فازت مسرحيتها الإذاعية (تبدو ك ويل سميث/ ويل سميث يبدو شبه)، بجائزة في مسابقة الكتابة المسرحية من بى بى سي خدمة عالمية للأداء الأفريقي.



رالوكا رادوليسكو



صحافية مسرحية ومترجمة ومنسقة معارض، حاصلة على الدكتوراه من جامعة بوخارست، وتعمل منذ عام 1999 كصحافية في الإذاعة الوطنية الرومانية، وتنتج حاليا وتقدم البرنامج الإذاعي اليومي حول المسرح والبث السينمائي - مشهد وشاشة من راديو رومانيا الثقافي، عملت كأمينة ومستشارة للعديد من المهرجانات المسرحية في جميع أنحاء رومانيا، كما نظمت ورش عمل ومختبرات مع فنانين أجانب في المسارح الرومانية، وفي عام 2022 قامت بترجمة 12 مسرحية جديدة من جون فريدمان بعنوان «قراءات مسرحية أوكرانية عالمية» إلى الرومانية.