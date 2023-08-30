عقدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اجتماعا تنسيقيا ترأسه مديرها العام بالتكليف احمد حمد الثنيان مع شركة الخطوط الجوية الكويتية متمثلة برئيسها التنفيذي م.معن رزوقي، في اطار ترسيخ التعاون المشترك بين الجهات الحكومية وتأكيد مبدأ الشراكة.



وقد جاء هذا الاجتماع في ظل تعاون كلتا الجهتين لخدمة اصحاب المعاشات التقاعدية، فقد تقدمت شركة الخطوط الجوية الكويتية بتوفير خدمات متنوعة تشمل عروضا وخصومات وغيرها من المميزات التي تهدف من خلالها لخدمة المتقاعدين الكويتيين، تكريما لهم على انقضاء مدة عملهم ومنحهم مزيدا من المميزات عبر الخطوط الجوية الكويتية التي تهدف الى تسهيل اجراءات حجوزاتهم.





























