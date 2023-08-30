أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي بالكويت، عن رعايتها لبرنامج «قادة المستقبل» بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب، وتأتي رعايتها للبرنامج ضمن مبادرتها التعليمية «upgrade» للمساهمة في تمكين الشباب ودعم قطاع التعليم المحلي تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة. وتم تصميم برنامج «قادة المستقبل» لتعزيز روح القيادة عند المشاركين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما وتدريبهم على مجموعة من المهارات المهنية التي ستساعدهم لاحقا في التفوق في المسارات المهنية التي سيختارونها، والفئة المستهدفة هم الطلبة الكويتيون في المستوى الثاني عشر للمدارس الحكومية والخاصة ممن استوفوا شروط القبول المعلن عنها في خطة البعثات التابعة لوزارة التعليم العالي.



ويعد البرنامج الأول من نوعه في الكويت، لإعداد وتأهيل الطلاب لشغل وظائف مختلفة، وبالتالي تعزيز معدل توظيف الكوادر الشبابية من ذوي الكفاءات، ومن خلال البرنامج تعرف المشاركون على أساليب تطوير العادات السلوكية الإيجابية، والتخطيط الفعال، وبناء المهارات القيادية، وتعزيز الصفات الكاريزمية.



وتعليقا على هذه الرعاية، قالت مدير عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: نؤمن بتنمية وتطوير قدرة الشباب على تشكيل مستقبل أفضل للكويت، ونعتقد أنه من الضروري إطلاق مبادرات هادفة ومستدامة بشكل دوري للنهوض بقدراتهم وتعزيز مهاراتهم وتأهيل قادة المستقبل ومن خلال رعاية برنامج «قادة المستقبل» وتماشيا مع دور الشركة الرئيسي والحيوي داخل المجتمع، تكرس stc جهودها لإحداث تغيير إيجابي وصقل مواهب الجيل القادم من الشباب الكويتي.



وأضافت الجاسم: نرى أن الشركات والمؤسسات تتحمل مسؤولية رد الجميل للمجتمع ومن هذا المنطلق يركز برنامج stc المتكامل للمسؤولية المجتمعية على أنشطة ومبادرات تدعم الشباب الكويتي في عدة مجالات. وأود أن أتقدم بالشكر إلى الهيئة العامة للشباب، وكل من لعب دورا في تسليط الضوء على هذا البرنامج الفريد من نوعه.



من جهته، قال مدير إدارة العمل التطوعي بالهيئة العامة للشباب وليد الانصاري: سعداء بمشاركة stc راعيا رئيسيا لبرنامج «قادة المستقبل»، مما يعكس التزامهم بتمكين الشباب بما يتوافق تماما مع رؤيتنا لدعمهم وتمكينهم والنهوض بقدراتهم وتحفيز مهاراتهم لتحقيق التنمية الوطنية في ضوء أهداف التنمية المستدامة.