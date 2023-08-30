يهدف البنك التجاري الكويتي إلى مشاركة جميع فئات المجتمع الفعاليات المختلفة على مدار العام وفي جميع الأوقات، ومن هذا المنطلق تواجد البنك في الشواطئ التي يرتادها جمهور الشباب لمشاركتهم الفعاليات الصيفية المختلفة حيث يحرص البنك على مشاركة العملاء والجمهور في موسم الصيف بأنشطة ممتعة، لذلك تواجد التجاري في شواطئ الزور والخيران، لتوزيع هدايا مختلفة على رواد البحر، وقد شهدت الفعالية مشاركة شبابية كبيرة وناجحة.



وتواجد فريق التسويق التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في شواطئ الخيران والزور لتوزيع الهدايا على فئة الشباب، ومنها المثلجات والمستلزمات المتعلقة بالبحر والتي تتناسب مع موسم الصيف، حيث شارك الفريق في عدد من الفعاليات الشبابية التي تصاحب تواجد فئة الشباب في البحر وقام بتوزيع الهدايا عليهم.



وفي ختام الفعالية، التي حظيت بمشاركة كبيرة من الشباب، توجه المشاركون بالشكر الى البنك التجاري الكويتي على مشاركته في هذه الفعاليات وتوزيع الهدايا على رواد الشواطئ في موسم الصيف.