قامت شركة جاهز الدولية «جاهز-الكويت»، المنصــة الـــرائدة لربط العملاء بمطاعمهم المفضلة، بإطلاق أحدث إعلان تجاري لها، مؤكدة التزام العلامة التجارية بتقديم خدمات استثنائية وحــلول توصيل مميزة لعملائها، وتم إنتاج الإعلان التجاري بواسطة المخرج الكويتي عبدالمحسن الهاشم، ويتبنى نهجا جديدا وخلاقا لعرض المميزات التي تقدمها «جاهز-الكويت» بسوق توصيل الطعام عالي التنافسية في الكويت.



ويؤكد الإعلان النهج الابتكاري والموجه للعملاء الذي أصبح مترادفا مع علامة «جاهز-الكويت» التجارية، حيث نجح الهاشم في إعلانه بدفع حدود السرد البصري، حيث قام بتطوير مفهوم فريد يوضح مزايا التنافسية ومجموعة متنوعة من العروض التي تقدمها الشركة لعملائها مع انعكاس اهتمام دقيق بالتفاصيل والالتزام بالتميز، ويتمحور الإعلان حول شخصية عامل توصيل الطلبات الذي يعمل كوجه لـ «جاهز-الكويت»، يأخذ المشاهدين في رحلة يشرح من خلالها مزايا استخدام المنصة للطلب من مختلف المطاعم ومقدمي الخدمات الآخرين.



وسواء كان الأمر يتعلق بسهولة تحديد موقع التوصيل، أو مرونة الدفع في أي وقت، أو الخصومات والمكافآت الكثيرة والمتنوعة، ينقل عامل للتوصيل هذه المميزات المحورية بأسلوب جذاب ويزيد التواصل مع الجمهور من خلال توازن بين التصوير السينمائي الراقي، ووضوح الصوت، والسرد القصصي الديناميكي، وهذا الإعلان المبتكر لا يركز فقط على تجربة «جاهز-الكويت».



من جهته، قال مدير التسويق في «جاهز-الكويت» فيصل الساعي: نهجنا القائم على تقديم عروض استثنائية بالاشتراك مع إبداع الهاشم أسفر عن إعلان تجاري يلخص بالفعل ما تمثله الشركة، ونعتقد أن الجمهور سيتفاعل مع هذا الإعلان، ورأينا بالفعل الكثير من التعليقات الإيجابية، وبهذه المناسبة أحب أن أشكر فريق الإنتاج الرائع وجميع الذين شاركوا في صناعة الإعلان.



وتابع: تواصل «جاهز-الكويت» تكريس موضعها في سوق توصيل الطلبات عالي التنافسية من خلال التركيز على الميزات التي تلبي احتياجات وتفضيلات العملاء المتغيرة من خلال السماح للعملاء ببساطة بتحديد الموقع لتوصيل الطلب بدون الحاجة لإدخال عنوان، وتوفر تجربة سلسة ترفع من مستوى الخدمة، وتمنح مستخدميها المزيد من خيارات الدفع المرنة، وإمكانية الدفع في أي وقت، سواء قبل أو بعد التوصيل، أما العملاء الذين يجربون للمرة الأولى فتنتظرهم ميزة حصرية، حيث يحصلون على استرداد بقيمة 5 دنانير عندما يقومون بإتمام أول طلب لهم، مما يعزز تجربتهم الأولى مع المنصة.