فـــي خطـــوة مهـــمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين منغوليا والكويت، قام سفير منغوليا في الكويت سيرغلين بوريف، بزيارة إلى المكتب الإقليمي لشركة لولو هايبر ماركت في الفروانية يوم 28 أغسطس وعقد اجتماعا مثمرا مع مدير شركة لولو هايبر ماركت في الكويت محمد حارس، وأعضاء آخرين من فريق الإدارة العليا.



ومثلت الزيارة نقطة تحول مهمة لاستكشاف مختلف إمكانيات الأعمال، مع التركيز بشكل خاص على استيراد منتجات عالية الجودة من منغوليا إلى السوق الكويتية، وعبر الجانبان عن استعدادهما لتشكيل شراكة طويلة الأمد لتعزيز العلاقات التجارية وتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.



وأثنى بوريف على الحضور المرموق لشركة لولو هايبر ماركت في الكويت ودورها الحيوي في قطاع التجزئة، معربا عن تقديره لالتزام الشركة بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات ذات الجودة للمستهلكين الكويتيين والسياح على حد سواء.



وأعرب عن تفاؤله وثقته بآفاق الشراكة، مبينا أن التعاون بين منغوليا وشركة لولو هايبر ماركت في الكويت لن يعزز فقط الفرص الاقتصادية بل سيخلق أيضا اتصالات ذات مغزى بين شعبي البلدين.



بدوره، رحب محمد حارس بالسفير سيرغلين بوريف والوفد المرافق له، معربا عن رغبته في استكشاف الإمكانات غير المستغلة لعروض منغوليا الفريدة والغنية، مؤكدا أن المستهلكين الكويتيين يطلبون بشكل متزايد منتجات مميزة من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى التزام شركة لولو هايبر ماركت بتوفير وسيلة للمنتجات المنغولية للوصول إلى المستهلكين الكويتيين.