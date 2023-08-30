وجه النائب د.محمد المهّان سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الأستاد جاء فيه: أصبحت الكهرباء المحرك الاقتصادي في جميع دول العالم. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما خطة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة نحو انشاء محطات جديدة لتوفير الكهرباء في جميع مناطق الكويت؟



2 ـ ما الجدول الزمني لإنشاء محطات الكهرباء في مختلف مناطق الكويت؟



3 ـ ما خطة الوزارة نحو توفير الطاقة البديلة من محطات الطاقة الشمسية الضخمة بنظام المزود المستقل؟



4 ـ ما تكلفة انتاج محطات الطاقة الشمسية مقارنة بمحطات الكهرباء التقليدية؟ كما وجه النائب د.محمد المهّان سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء فيه: لا شك في ان زيادة الصدمات السياسية والازمات الاقتصادية في العالم ترفع مخاوف انعدام الامن الغذائي، الذي سيؤدي بنا ـ لا محالة ـ الى الكثير من الكوارث كالفقر والمجاعة وزيادة الجرائم، فهل الكويت مستعدة اليوم للمضي في طريق الاستدامة الغذائية؟ وطالب إفادته وتزيده بالآتي:



1 ـ ما دور الهيئة العامة للغذاء والتغذية في تعزيز الامن الغذائي في البلاد؟



2 ـ ما دور الهيئة في رفع نسب الانتاج الخاصة بالصناعات الغذائية والزراعية وليس مجرد استيراد الاغذية؟



3 ـ هل أجرت الوزارة دراسات وأبحاثا لتحقيق الامن الغذائي محليا؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.



4 ـ هل هناك خطط قصيرة الأمد تدعم الصمود امام المخاطر والصدمات لتعزيز الامن الغذائي؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.