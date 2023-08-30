منصور السلطان



أسفر حريق شب في شقة بمنطقة المهبولة عن إصابة عدد من السكان باختناق وتم تسليمهم الى الطوارئ الطبية.



‏وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية عصر امس يفيد باندلاع حريق بعمارة مكونة من 10 أدوار بمنطقة المهبولة. ‏وأوضحت الإدارة ان إدارة العمليات المركزية وجهت فرق إطفاء من مركزي المنقف والفحيحيل إلى موقع البلاغ وعند وصول الفرق تبين أن الحريق بشقة في الدور الثالث ويوجد أشخاص محتجزون، وعلى الفور تم إنقاذهم وإخلاء العمارة من جميع السكان والسيطرة على الحريق وإخماده.