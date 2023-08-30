محمد الجلاهمة



احتجز حارس بناية مصري الجنسية من مواليد 1976 في نظارة مخفر شرطة أبوحليفة على خلفية قضية خيانة أمانة سجلت بحقه، ومن المقرر التحقيق مع الوافد للوقوف على حجم المبالغ التي قام بالاستيلاء عليها دون علم مالكة البناية التي يقوم بحراستها قبل اكتشاف تلاعبه.



وبحسب مصدر أمني، فإن محاميا موكلا عن مواطنة من مواليد 1962 قال ان موكلته لاحظت شكوى الحارس من خلو البناية بشكل مبالغ فيه، خاصة انها في موقع متميز وتقع الى جوار مدرسة، وعليه قررت أن تقف على حقيقة الأمر بأن قامت بزيارة البناية التي تملكها في منطقة المهبولة، وأخذت تقوم بطرق باب كل شقة وقامت بحصر الشقق المؤجرة، وتبين لها ان الحارس يؤجر شقتين لحسابه الخاص واستخرج بهما عقود إيجار لم ترها من قبل.



وأضاف: قامت موكلته بمواجهة الحارس حيث زعم انه نسي ان يبلغها بتأجير شقتين وحاول ان يسلمها إيجار الشقتين، فرفضت وتواصلت مع رجال الأمن الذين حضروا إلى البناية وأثبتوا ان الشقتين مؤجرتان منذ أشهر، وأخذوا عقدي الإيجار، وقدم المحامي ما يثبت قيام الوافد بتسليم المواطنة إيجارات شهرية تقل عن تلك التي كان يتسلمها شهريا من المؤجرين.