عبدالله قنيص



أدرج محقق مخفر شرطة الصليبخات اسم مواطن من مواليد 1983 على قوائم المطلوب القبض عليهم، وذلك على خلفية اتهامه من قبل مواطنة بالنصب عليها وتسلم 4 آلاف دينار منها وعدم الوفاء بالتزامه بتحويل خادمتين فلبينيتين لكفالتها، وتبين لدى الاستعلام عن المواطن انه غادر الكويت إلى دولة عربية بعد ان تسلم المبلغ من المواطنة بـ 48 ساعة.



وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنة ذكرت في قضية حملت عنوان نصب واحتيال انها شاهدت إعلانا على وسائل التواصل عن وجود عاملات فلبينيات للتحويل وتواصلت مع المعلن وتبين انه مواطن وأكد لها وجود الخادمات وأرسل لها صورا لهن وطلب منها مبلغ 4 آلاف دينار وقامت بتسليمه المبلغ وعاودت الاتصال به عدة مرات ولكنها وجدت هاتفه مغلقا على الدوام.



وأضاف المصدر: بتوجيه من المحقق جرى الاستعلام عن المدعى عليه، حيث تبين انه سافر إلى خارج البلاد عقب تسلمه المبلغ من المدعية.



ومن المقرر توقيف المواطن لدى وصوله الكويت وإحالته إلى مخفر شرطة الصليبخات للتحقيق معه ومواجهته بادعاءات المبلغة وكذلك المحادثة التي أجريت بينه وبين المدعية والمتضمنة إرسال صور الوافدتين الفلبينيتين.