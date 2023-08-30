أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية مبارك الكبير بجولات ميدانية لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام مثل السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة إن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته، فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة. وأكد القريفة قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن رفع 37 سيارة وقوارب مهملة وبقالات ودراجات نارية ووضع 64 ملصقا لسيارة وقارب مهملين وبقالات وحاويات تجارية تمهيدا لإزالتها بعد انتهاء المدة المحددة بالإضافة إلى تبديل 21 حاوية قديمة.