استقبل وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الكويت د.مطر النيادي، وتخلل اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مختلف الأصعدة.



ورحب الوزير الشعلة بزيارة السفير الإماراتي التي تؤكد على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين، وتوطد أطر التعاون في المشاريع التنموية، لاسيما الاقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة ويثري تطويرها ودفعها نحو المزيد من التقدم والنماء.



من جانبه، عبر السفير د.مطر النيادي عن سعادته بلقاء وزير الدولة لشؤون البلدية، وأكد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية والتعاون المثمر بين البلدين.