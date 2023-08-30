دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تعزيز القوة البحرية للبلاد، محذرا من «خطر حرب نووية» في مياه شبه الجزيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية امس، فيما أجرت سيئول وواشنطن وطوكيو مناورات بحرية مشتركة.



وشجب كيم تنامي التعاون الثلاثي بين «زعماء العصابات»، في إشارة على ما يبدو إلى قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان الذين عقدوا قمة في كامب ديفيد في وقت سابق هذا الشهر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.



واتهم واشنطن بأنها باتت «أكثر حركة من أي وقت مضى» من خلال إجراء مناورات بحرية مشتركة ونشر إمكانات استراتيجية نووية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية على أساس دائم، وفق تقرير الوكالة.



وحذر كيم بحسب الوكالة من أنه «بسبب الخطوات المتهورة والهجومية للولايات المتحدة والقوى المعادية الأخرى، تحولت المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية إلى أكبر نقطة تتركز فيها المعدات الحربية في العالم، وباتت الأكثر اضطرابا مع خطر نشوب حرب نووية».



وأكد أن «تحقيق النجاحات من خلال التطوير السريع للقوة البحرية أصبح مسألة ملحة للغاية في ظل المحاولات العدوانية الأخيرة للأعداء».



وأقر بأن قوات البحرية الكورية الشمالية «غير مجهزة بأحدث الأسلحة والمعدات القتالية»، مضيفا أنه مع ذلك تمكنت من تحقيق «إنجازات عظيمة أكثر أهمية» مقارنة بالجيش الذي يحظى بتمويل أفضل.



ووعد بتزويد قوات البحرية بأسلحة جديدة في إطار سياسة كوريا الشمالية «توسيع عملية الأسلحة النووية التكتيكية». وأضاف أن سلاح البحرية سيصبح «أحد مكونات الردع النووي للدولة».



وأظهرت صور نشرتها صحيفة «رودونغ سينمون» الرسمية كيم برفقة ابنته وهو يتفقد قيادة قوة البحرية ويلتقط الصور مع عشرات الضباط.