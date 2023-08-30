شهدت محافظة السويداء أمس جولة جديدة من الاحتجاجات الشعبية في اليوم العاشر من الإضراب العام والعصيان المدني، في ظل تفاعل واسع من قبل الفعاليات المدنية والأهلية في المحافظة، مع استمرار قطع الطرقات وإغلاق الطرق الرئيسية بين المناطق وإغلاق المؤسسات الحكومية ومقرات حزب البعث.



وتجمع المحتجون في ساحة «السير/ الكرامة» في مركز المدينة والتي أصبحت على موعد يومي يتحرك جميع المتظاهرين باتجاهه في الساعة 11 صباحا، وذلك للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي.



وحمل محتجون لأول مرة صورة «يوسف العظمة»، زعيم حركة التحرر من الاحتلال الفرنسي وقائد معركة ميسلون، وردد المحتجون شعارات استخدمها المتظاهرون السوريون قبل اكثر من 13 عاما، وحملت إحدى السيدات لافتة باسم الناشط غياث مطر الذي اعتقل في بداية الاحتجاجات قبل أكثر من عقد.



وجديد احتجاجات الأمس، إغلاق مجموعة من المحتجين لمكتب أعضاء مجلس الشعب في مدينة السويداء، وسط استمرار حالة العصيان المدني، حيث نقلت شبكة «السويداء 24» ان المحتجين رددوا مقولة «هذول ما يفيدون بشي».



ووثقت الشبكة، إغلاق المحتجين عددا من فرق حزبية جديدة في عدد من مدن المحافظة.