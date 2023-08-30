مفرح الشمري



القرار التي اتخذته جمعية المسرحيين في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بإيفاد الفنانين الفائزين في مهرجانات الشارقة للمسرح الخليجي وأيام الشارقة المسرحية ودبي لمسرح الشباب إلى عدد من المهرجانات العربية والدولية، منها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي وأيام قرطاج، وكذلك إيفاد الفنانين الفائزين في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل إلى أحد المهرجانات العربية المهمة والمخصصة «محمولين مكفولين» قرار يُدرّس بمعنى الكلمة لدعم هؤلاء المميزين من أجل تعميق تجربتهم المسرحية من خلال مشاهدتهم عروض تلك المهرجانات، بالإضافة إلى حضور الملتقيات والندوات الفكرية، والاطلاع على أهم ما يقدم من عروض في الساحة العربية والعالمية.



مثل هذه القرارات تحفز الفنانين على تقديم الأفضل في كل مشاركة لهم في المهرجانات المذكورة أعلاه حتى لا تمر مشاركتهم مرور الكرام، بالإضافة إلى أن مثل هذه القرارات تفرز لنا فنانين في المسرح يمتلكون مواصفات خاصة الكل يسعى للتعاون معهم سواء داخل وطنهم أو خارجه.



فشكراً لمجلس إدارة الجمعية: إسماعيل عبدالله، أحمد الجسمي، د.حبيب غلوم، سعيد سالم، وليد الزعابي، عبدالله راشد، وفيصل علي، لإصدارهم مثل هذا القرار الذي يحمل بين طياته الكثير من الدعم والتشجيع لمنتسبي الحركة المسرحية الإماراتية، ونتمنى أن يحظى فنانونا المسرحيون في الكويت على مثل هذه القرارات المحفزة للإبداع حتى يبقى المسرح الكويتي في الريادة دائما.