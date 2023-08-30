القاهرة - خلود أبوالمجد



أكدت الفنانة منى زكي أن تكريمها بجائزة «أفضل ممثلة» بتصويت الجمهور في حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما في العلمين الجديدة عن مسلسل «تحت الوصاية» الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2023، ليس موجها لها بمفردها وإنما للعشرات من المشاركين في العمل سواء أمام الكاميرا أو خلفها، مشددة على أن لقب «نمبر وان» في المسلسل لا يخصها، وقالت: صناعة الدراما عمل جماعي وليس فرديا، يشارك فيه العديد من العناصر ولا يقتصر على النجم الأوحد، مكملة: «لو كل العناصر مكنتش قدمت أقصى ما لديها بضمير وحب، أكيد النتيجة كانت ستختلف، أنا اللي ظاهرة أمام الناس، لكن وراء الكاميرا مجموعة كبيرة من الفنانين والفنيين أصحاب مواهب وضمير وشخصيات مهمة في مجال صناعة الدراما».



وبشأن نجاح المسلسل في تسليط الضوء على قضية الوصاية على المال ومعاناة الزوجة والأطفال بعد وفاة الزوج، أكدت منى، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أهمية الدراما تكمن عادة في مناقشة القضايا وتوجيه رسائل مجتمعية مهمة، معربة عن سعادتها بإيصال المسلسل رسالة تضامن نحو هذه الفئة، وأردفت: «مجرد رسم ابتسامة ومشاركة شخص نفس إحساسه ومشكلته، ويتفرج على عمل سينمائي يحس أن حد شاركه الإحساس اللي بيمر بيه وترسم على وجهه ابتسامه بيكون بمنزلة طوق نجاة في الحياة».