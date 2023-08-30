يشق المركب الشراعي «كاماك» طريقه بين الجبال الجليدية في مضيق سكورسبي في غرينلاند، وعلى متنه علماء يعملون على درس المنظومة البيئية المعرضة للخطر.



وبينت سجلات محطة الأبحاث «ساميت كامب» (Summit Camp) أن الشهر السابع من السنة الجارية كان الأعلى حرارة بين أشهر يوليو على الإطلاق في الجزء العلوي من الغطاء الجليدي في غرينلاند، ما جعل العلماء يستشعرون أكثر فأكثر بمدى الحاجة الملحة إلى تنفيذ مهمة درس تأثيرات ظاهرة الاحترار المناخي على هذه المضائق.



وقال خبير الطحالب الدقيقة الموجودة في الثلج والجليد إريك مارشال من المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا، وهو أحد العلماء على المركب، إن «الخطر يتمثل في انقراض منظومة بيئية بأكملها».



ويحفظ سكورسبي الذي يضم أكبر مجموعة من المضائق في العالم قسما كبيرا من أسراره، إذ يبقى 11 شهرا من 12 أسير الجليد. وقال رئيس البعثة فنسان إيلير، وهو مدير جمعية «غرينلانديا» التي تقود المهمة خلال أغسطس الجاري، إن «ظاهرة الاحترار المناخي دخلت مرحلة مكثفة هنا، وثمة حاجة إلى توثيق ذلك».



وركزت المهمة خصوصا على جمع عينات من الثلوج والكائنات البحرية الدقيقة. وحفرت حرارة شمس مطلع أغسطس دروبا من الثلج الذائب على حواف الجبال الجليدية، ويسود في الموقع هدير الأنهار الجليدية المنتشرة في المضيق.



وفيما بدا بعض الجبال الجليدية أشبه بكتل زرقاء منحوتة عالية، ليس البعض الآخر سوى تلال مغطاة بطبقات من الثلج المتدحرج.