تقوم المغنية والممثلة الأميركية الشابة زيندايا بدور أم للمرة الأولى في مسيرتها المهنية، وذلك في فيلمها الجديد Challengers المنتظر طرحه في دور السينما منتصف سبتمبر المقبل.



وقالت زيندايا إنها ستلعب في الفيلم دور المدربة وزوجة نجم التنس الذي يحاول العودة إلى قمة مستواه، مشيرة أنها تتطلع إلى إظهار تحديات تربية طفل والعمل في الرياضات الاحترافية، وتوسيع نطاقها بشكل أكبر في هذه الدراما المرتقبة.



وحول نوع الدور الذي ترغب في القيام به في المستقبل، اجابت زيندايا «أحب أن ألعب دور الشريرة. استفيد من المشاعر الشريرة الفائقة. وأيا كان ما يتجلى في ذلك، فأنا لا أفكر بالضرورة أن تكون شخصية بطلة خارقة، بل أقصد فقط بالمعنى العاطفي».



وأضافت «أشعر انني عادة ألعب شخصيات خيرة، لذلك أود أن ألعب شخصية شريرة».



وأشارت إلى أن أولى تجاربها في التمثيل كانت في فيلم «جيمس والخوخة العملاقة»، مضيفة «لقد حصلت على دور غير متكلم في هذا الفيلم».