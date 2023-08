نظمت الشركة التجارية العقارية ورشة عمل خاصة لموظفي الشركة والشركات التابعة والزميلة، وذلك في فندق سيمفوني ستايل يوم السبت الماضي، حيث تم من خلالها تقديم شرح تفصيلي تمحور حول نموذج



«The 5T’s» وقيمة الرقم واحد «Value of One» التي يتم تطبيقها واتباعها بالشركة التجارية العقارية.



وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي، عن إصدار كتابه الأول بعنوان «علم The 5T’s وصفتنا للنجاح» باللغتين العربية والإنجليزية، والذي يتناول المعايير الخمسة لنموذج



«The 5T’s» التي يحتاج اليها كل فرد لبناء نفسه أولا ومن ثم أسرته ومجتمعه وكذلك مسيرته المهنية الناجحة، كأساس لبناء شخصية متوازنة وسليمة تؤثر إيجابيا على المجتمع ككل.



وهذه المعايير هي قواعد أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، حيث تتمحور في الثقة، والشفافية، وإدارة الوقت، والعمل بروح الفريق، والمهام، وذلك بشكل يتناسب مع وتيرة الحياة والوقت، كما تناول الكتاب أهمية قيمة الرقم واحد «Value of One» ومبادئ الحوكمة وغيرها من المفاهيم المهمة الأخرى وكيفية تطبيقها.



وانطلاقا من إيمان معرفي بأن العلم ينشر ولا يكتم ويجب أن تتم مشاركته لتعم الفائدة على الجميع لأن «The 5T’s» هي الطريق إلى النجاح، وإعمالا بهذا الهدف، أهدى معرفي إصداره الأول من كتاب علم «The 5T’s» إلى جميع الحضور وأعلن عن توفيره مجانا لكل من يرغب بالحصول عليه بمجرد التواصل مع الشركة.



وتخلل الورشة إعلان التجارية عن دمجها الثوري من خلال ابتكار شخصية من الذكاء الاصطناعي أطلق عليها اسم «دلال» كأحد أفراد فريق العمل، حيث كانت المسؤولة عن العرض التقديمي الخاص بـ «قيمة الرقم واحد Value of One ونموذج The 5T’s» في إطار تعزيز التدريب والتطوير في الشركة، كما تعمل الشركة أيضا على دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات مثل إدارة البيانات وتكنولوجيا المعلومات وما إلى ذلك لتعزيز عملياتها التشغيلية الشاملة والاستفادة من التكنولوجيا بطريقة أكثر إنتاجية.



وعبر معرفي عن امتنانه وتقديره العميق لموظفي الشركة التجارية العقارية والشركات التابعة والزميلة، وأكد أن اجتهادهم المستمر هو من جعل الشركة تتألق وتنجح في تحقيق أهدافها المتميزة.