أعلنت شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الكويت، عن تقدم عروضها الحصرية الخاصة على أيقونة القوة والفخامة، نيسان باترول الجديد، بطرازيها، V8 وV6 لتمنحكم هذه العروض مزايا استثنائية تشمل الاسترداد النقدي وغيرها الكثير.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن الحملة توفر استردادا نقديا عند اقتناء نيسان باترول V8 بقيمة 2000 دينار، إضافة إلى خدمة الصيانة المجانية لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كم، وكذلك فترة كفالة لمدة 5 سنوات، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.



كما تقدم الشركة لكم خدمة تسجيل السيارة والتأمين ضد الغير مجانا لينعم ملاك باترول الجديدة براحة البال، بينما لا تتوقف عطايا الشركة التي تضيف لمسة خاصة للسيارة الجديدة من خلال الهدية المجانية الإضافية التي تتمثل في تظليل النوافذ وحماية صبغ السيارة مجانا.



أما محبو طراز باترول V6 فتقدم لهم الشركة 1000 دينار استردادا نقديا ليحظى العميل برعاية خاصة وكريمة، إضافة إلى ما تقدمه الشركة من مزايا إضافية تشمل صيانة مجانية لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كم، و5 سنوات كفالة، وخدمة التسجيل المجاني للسيارة في المرور مع التأمين ضد الغير لتجعل من قيادة نيسان باترول الجديدة متعة غنية بالتميز وراحة البال.



واستطاعت نيسان باترول الجديدة أن تحقق نجاحا إضافيا بارتقائها القوي بمعايير الفخامة. ففي كل جزء من هذه السيارة هناك لمسة من التصميم الهندسي والتقني الذي يستلهم التفرد ليحظى جميع من السيارة بأعلى مواصفات الراحة، ولينعم قائد السيارة بالثقة والمتعة عند الانطلاق بقيادة هذه الأيقونة المحبوبة في الكويت والعالم.



وتقدم باترول مقصورتها الداخلية الانسيابية بلون البورغوندي لتوحي بالفخامة التي طالما رافقت هذه العلامة البارزة.



وبنظرة على ما يحيطك في هذه المقصورة الغنية يمكنك التأكد أن كل جزء فيها قد نال اهتماما خاصا ودقيقا ليحقق الريادة والتفوق بما ينال رضا قائد السيارة وركابها جميعا، بمن فيهم ركاب المقاعد الخلفية التي تم تزويدها بمواصفات الرفاهية بوجود شاشتين قياس 10.1 انشات وسماعات رأس شخصية لينعم ركاب المقعد الخلفي برحلة مميزة ومريحة وممتعة في الوقت نفسه. ومع إمكانية اختيار الربط الفردي أو المزدوج مع هذه الشاشة، يمكن لركاب السيارة الاستمتاع بكل لحظة يكونون فيها داخل هذه المقصورة الغنية بالرفاهية والراحة.



وتدعو نيسان البابطين جميع عملائها، وكذلك عشاق هذه السيارة الفخمة والقوية إلى زيارة معارضها في الري والأحمدي والجهراء للتعرف عن قرب على هذه الأيقونة الجبارة، وكذلك للاستفادة من العروض الحصرية لاقتنائها والانطلاق في تجربة قيادة لا تضاهيها تجربة أخرى.