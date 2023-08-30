محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» أن شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده قدمت أقل عرض بقيمة 24.29 مليون دينار (78.8 مليون دولار) لبناء وصيانة توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال كبد التابعة لوزارة الأشغال العامة في الكويت، وستبلغ طاقة المعالجة التصميمية للمحطة الموسعة نحو مليون متر مكعب يوميا.



وأشارت المجلة إلى أن مناقصة العقد قد طرحت في أغسطس من العام الماضي، أما العطاءات المقدمة من الشركات الأخرى فكانت على النحو التالي:



٭ شركة الخليج المتحدة للإنشاءات: 33.65 مليون دينار.



٭ الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات: 34.45 مليون دينار.



٭ شركة جي تي سي: 34.49 مليون دينار.



٭ شركة الغانم الدولية للتجارة العامة: 45.9 مليون دينار.



وذكرت «ميد بروجكتس» التي تتبع نشاط المشروعات الاقليمية انه قد تم الإعلان عن خطط إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال كبد لأول مرة في عام 2013.



وقد تضمنت الخطة الأولية من المشروع وحدتين من محطات المعالجة بطاقة إجمالية تبلغ 500 الف متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى تحديث المحطة الحالية.