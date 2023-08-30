عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل وزارة التربية بالتكليف سعود الجويسر ، عن قيام ديوان الخدمة المدنية بتفعيل خدمة إصـدار الشهادات ذاتياً للعاملين بوزارة التربية من خلال موقعه Portal.csc.GOV.KW مع توفير آلية التحقق من صحة البيانات الواردة بالشهادات الصادرة وذلك من خلال QR Code والذي من خلاله يتم تفعيل الطابع للشهادات برسوم .

وأشار الجويسر في تعميم أصدره وتلقّت "الأنباء" نسخة منه، إلى قيام الديوان بإخطار اتحاد المصارف والبنك المركزي وغرفة التجارة والصناعة لتشمل بذلك البنوك التجارية والشركات التمويلية وكذلك الجهات الاستقطاعية الأخرى "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الإئتمان والرعاية السكنية"، كما سيتم تفعيل بقية الشهادات تباعا.

وقد حددت رسوم إصدار الشهادات على النحو الآتي: